Mr Rain a Sanremo 2024 con “Due altalene” | «Ora non ho più paura» L’intervista

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) «Ieri sul palco ero più teso dell’anno scorso, ero molto emozionato», racconta Mrparlando della sua esibizione nella prima serata, dove è in gara con Due altalene. Lo incontriamo in hotel, il primo day after, ormai rilassato. Ma non troppo: nella seconda serata avrà il brevissimo ruolo di presentatore. «Questa canzone mi coinvolge emotivamente tantissimo», prosegue Mattia Balardi, in arte Mr. «Mentre cantavo avevo la mano che tremava e alla fine sono corso via dal palco, e sono esploso in lacrime. C’è stato un momento in cui ho temuto di non riuscire a finire il pezzo». Eri emozionato anche perché sei più in vista dello scorso anno?Quello no. Non sono qua per gareggiare con gli altri. È ...