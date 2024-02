Mps | dopo 13 anni torna il dividendo La banca in utile per 2 miliardi grazie alla Bce L’a d | “2023 anno della svolta”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Si festeggia anche a Siena e, fino a qualche tempo fa, chi l’avrebbe mai detto. Ildi Mps porta profitti e la riapparizione,13, del. Poco più di 2di euro i profitti che si confrontano con la perdita di 178 milioni del 2022. Pure qui non ci sono grandi misteri sulle ragioni dell’exploit. I conti beneficiano dell’effetto tassicentrale europea che ha spinto i ricavi da margine di interesse (differenza tra gli interessi incassati sui prestiti e quelli pagati ai depositanti) facendoli salire del 49% a 2,3di euro. Sostanzialmente stabile l’ammontare complessivo dei prestiti in essere che si attesta a 76,8di euro. Viceversa diminuiscono i proventi da commissioni (- 3%) e ...

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha vinto le primarie repubblicane del New Hampshire , prendendo il comando nella corsa alla nomination ... (liberoquotidiano)

La Borsa di Milano (+0,1%) prosegue positiva , in controtendenza rispetto ai listini europei. A Piazza Affari corre Mps (+3,3%), dopo i conti con il ... (quotidiano)

Milano, 7 feb. (askanews) – Mps chiude il 2023 con un utile netto pari a 2,052 miliardi di euro, rispetto a una perdita di 178 milioni del 2022, e ritorna dopo 13 anni al dividendo, in anticipo di due ...Il problema della fame nel mondo, fino a pochi anni fa, vedeva la sua parte ricca, in prevalenza l’Occidente impegnato nelle vesti di chi si propone per trovare la soluzione dello stesso. Erano i paes ...Analisi mercati azionari di Investing.com (David Wagner) riguardo: S&P 500, Walt Disney Company, iShares Core S&P 500 ETF, SPDR® S&P 500. Leggi le analisi titoli azionari di Investing.com (David Wagne ...