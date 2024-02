Motta tra Milan e Juventus | tatticamente è l’ideale per i rossoneri

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Thiago, allenatore del Bologna, è conteso daper la prossima stagione. Per schemi e modulo, è stile da Diavolo

Il caso D’Orsi tiene banco anche alla vigilia della sfida di Oggi con la Pistoiese (14,30) in casa Carpi . Dopo il post del giocatore che ha ... (sport.quotidiano)

Le strade di Stefano Pioli e del Milan potrebbero dividersi a fine anno, ma questo dipende da molti fattori, compreso l'andamento in questa... (calciomercato)

La Prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 7 febbraio 2024. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato (pianetamilan)

Napoli, 7 feb. - (Adnkronos) - "Thiago Motta era nella lista dei possibili allenatori da Napoli, ma già in una conversazione di circa 6 ore a Roma mi ... (liberoquotidiano)

Napoli, 7 feb. – (Adnkronos) – “Thiago Motta era nella lista dei possibili allenatori da Napoli, ma già in una conversazione di circa 6 ore a Roma ... (calcioweb.eu)

Designati gli arbitri per le gare della ventiquattresima giornata della Serie A 2023-2024. Fiorentina-Frosinone, che si giocherà al Franchi domenica 11 febbraio alle ore 12:30, ..."Non ho letto le dichiarazioni di Canovi. Thiago Motta era nella lista dei nostri eventuali allenatori, da Napoli, ma già in una conversazione ...