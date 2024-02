Motta e il futuro all’estero | la rivelazione di De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Bologna, 7 febbraio 2024 – Uragano Dea Napoli. E rischia di attraversare anche Casteldebole. Il presidente del Napoli in conferenza stampa ha fatto il punto della stagione dei partenopei: tra i temi, anche il capitolo allenatore, tornando a parlare dell’incontro conal termine della scorsa stagione, culminato con il rifiuto ai Campioni d’Italia da parte del tecnico rossoblù. "Thiagoera nella lista dei possibili allenatori del Napoli – le parole del numero uno azzurro – Ho avuto con lui un colloquio di sei ore a Roma, ma mi disse che lui puntava ad allenare altre squadre di cui non faccio il nome fuori dall’Italia”. Un’affermazione chein primis non aveva mai rivelato, anzi. “Non commento le sue parole, non è il mio presidente” aveva detto Thiago dopo che De...