Motoraduno abusivo nel Parco Montemarcello Magra | scattano denunce e sanzioni

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Sarzana, 7 febbraio 2024 – I carabinieri forestali scoprono unall’interno del: denunciato l’organizzatore, sanzionato come anche i partecipanti. Dopo diverse segnalazioni per la presenza di unin località Boettola di Sarzana, i militari sono intervenuti riscontrando la presenza di oltre venti centauri, la maggior parte dei quali intenti a percorrere un circuito sterrato all’interno di un terreno appositamente segnato con paletti in legno e nastro bianco/rosso. Il continuo passaggio delle moto da cross sul circuito, aveva segnato profondamente il terreno creando un vero e proprio tracciato. I forestali hanno proseguito l’attività investigativa ed è stato successivamente riscontrato che l’area su cui si stava svolgendo il ...