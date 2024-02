MotoGP | Marquez | “Difficile pensare al titolo | non sono abbastanza veloce ora”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il nuovo pilota della Ducati Gresini, Marc, ha parlato al termine del secondo giorno di test a Sepang, dove ha fatto segnare il 14esimo crono: “Le aspettativemolto alte, ma iorealista in ogni momento e vengo da una situazione, tre o quattro anni, che è la piùdella mia carriera sportiva, dove neanche io ho gareggiato ai massimi livelli e devo trovare fiducia. Ci saranno gare in cui finirò decimo e dovrò soffrire in Q1, anche se spero di poter lottare per il vertice. Non importa quanto cambi la moto e prendere una boccata d’aria fresca, ho bisogno del mio tempo e vedere se in poco tempo riesco a raggiungerlo gradualmente. Al momento non possodi vincere un campionato del mondo perché non...