MotoGP | Bastianini firma il record della pista nel day2 di Test a Sepang In crescita Bagnaia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Si è appena conclusa la seconda delle tre giornate deicollettivi ufficiali pre-stagionaliin vista del Mondiale 2024, che scatterà tra un mese in Qatar. Il day-2, andato in scena suasciutta, ha fornito delle indicazioni molto interessanti sui possibili progressi prestazionali delle nuove moto e sul processo di adattamento dei piloti che hanno cambiato team rispetto all’anno scorso. Segnali estremamente positivi in casa Ducati, che ha piazzato cinque moto nella top7 e sei nella top9graduatoria odierna ottenendo soprattutto dei riscontri incoraggianti con i tre piloti titolari (e Martin, tutti chiamati a provare la nuova carena) alla guidaGP24. Enea ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.37 Bastianini si rilancia subito. Ancora record nel T1 per 80 millesimi, diventano 159 nel T2. Il ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.02 CLASSIFICA TEMPI DAY-2 Test Sepang P Rider # Best Lap Lap Gap P. Gap ... (oasport)

Test Sepang MotoGP 2024 - La seconda giornata di test IRTA al Sepang International Circuit ha visto in pista 23 piloti, 20 titolari e tre collaudatori. Oltre all'assenza di Franco Morbidelli che a cau ...Il secondo giorno di test di MotoGP a Sepang è concluso e Enea Bastianini è stato il più veloce. Dopo che Jorge Martín ha stabilito il record ufficiale del circuito, il vincitore del GP della Malesia ...Si è appena conclusa la seconda delle tre giornate dei test collettivi ufficiali pre-stagionali della MotoGP a Sepang in vista del Mondiale 2024, che scatterà tra un mese in Qatar. Il day-2, andato in ...