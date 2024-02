Moto sotto il fugone dei disabili | grave ventenne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Non sono ancora terminate le lacrime per il drammatico incidente che è costato la vita a Riccardo Vinci di appena 16 anni, avvenuto a Lissone, che la Brianza è nuovamente in grande apprensione per un giovaneciclista. Si tratta di un 20enne protagonista di un nuovosinistro, nel tardo pomeriggio di ieri, avvenuto a Cesano Maderno. Uno scontro con un furgone adibito al trasporto di persone, che ha fatto incastrare il ragazzoil mezzo. Liberato solo dal pronto intervento dei vigili del fuoco. Le sue condizioni sono molto serie. È successo intorno alle 17.15 nel quartiere Molinello. L’esatta dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, per cercare di accertare le eventuali responsabilità. Di certo si sa che il giovane era a bordo della sua potentee stava ...