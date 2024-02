Morto Renato Seregni | addio al poeta e scrittore di Cinisello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)balsamo (Milano), 7 febbraio 2024 –, animatore culturale, membro della commissione della Spiga d’Oro, la massima onorificenza diBalsamo. La città ha detto, figura impegnata del panorama locale e non solo. “Come amministrazione comunale esprimiamo cordoglio per la perdita di una personalità nota in città, apprezzata e stimata – ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi –. Un uomo impegnato, attivo in ambito culturale e sociale, autore teatrale e di opere di narrativa, saggi e poesie. Un esponente significativo del panorama culturale locale, che lascia un vuoto nellaBalsamo di oggi. Oltre a essereè stato anche membro della ...