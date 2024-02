Morta a 77 anni Maria Fida Moro | primogenita del leader della Democrazia Cristiana

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) (Adnkronos) – E'questa mattina, dopo una lunga malattia,delAldo, che aveva 77, era ricoverata in una clinica romana. I funerali si svolgeranno in forma privata. Il figlio, Luca, è l'amato nipote che ilcitò nelle

Roma, 7 feb. (askanews) – E' morta all'età di 77 anni Maria Fida Moro, figlia del leader Dc Aldo Moro ed ex senatrice. Lo ha comunicato in Aula il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Maria Fida Moro, figlia dell'ex presidente del Consiglio Aldo Moro, è morta in una clinica di Roma. Aveva 77 anni. A dare la notizia è stato il figlio Luca, i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.