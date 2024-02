Morì nella residenza per anziani Il giudice dispone nuove indagini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L’inchiesta sulla morte di Mafalda Magri, la 96enne deceduta a Bondeno il 21 ottobre del 2022, non va archiviata. A stabilirlo è stato ilper lepreliminari Danilo Russo, secondo il quale dalla vicenda giudiziaria "sono emersi profili meritevoli di ulteriore approfondimento investigativo". L’ordinanza del gip arriva a una ventina di giorni dall’udienzaquale i familiari dell’anziana (assistiti dall’avvocato Patrizia Micai) si sono opposti alla richiesta della procura di archiviare l’inchiesta per colpa medica (contro ignoti) aperta per fare luce sul decesso di Mafalda, avvenuto dopo vari mesi di sofferenze a seguito di una caduta. Nel fissare un termine di cinque mesi per le, ilindica anche alcuni aspetti su cui focalizzarsi. Tra questi, ...