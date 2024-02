Morellino di Scansano | il boom è di tendenza Cinque milioni di bottiglie e nuovi mercati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Quando nel 1972 un gruppo di produttori didecise che era forse meglio creare una struttura che potesse fare da guida senza lasciare troppo spazio all’improvvisazione dei singoli, aveva visto giusto. Facile dirlo adesso, con il brand "" che quasi si presenta da solo un po’ in tutto il mondo, ma all’inizio degli anni Settanta deve essere sembrato più che altro un progetto da visionari, anche se sono bastati poi sei soli anni – siamo nel 1978 – per arrivare a poter mostrare sulle etichette il marchio Doc. Più lungo, per vari motivi, il passo successivo che è datato 14 novembre 2006 con il passaggio alla "Docg". Ma in tutti questi anni la Cantina Vignaiolidiha tenuto la barra a dritta navigando sulla convinzione che la qualità di questo vino e la coerenza delle proprie scelte ...