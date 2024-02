Montecitorio | question time con i ministri Valditara e Calderone

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) ROMA – Si svolgerà oggi, 7 febbraio, alle 15, iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a garantire la libertà di espressione degli studenti, alla luce di una vicenda relativa a sanzioni disciplinari verificatasi presso l’istituto «Jacopo Barozzi» di Modena (Pastorella – AZ-PER-RE); sulle iniziative in relazione all’aumento degli episodi di violenza a danno degli insegnanti e del personale scolastico (Molinari – Lega). La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira, risponderà a interrogazioni sull’efficacia delle politiche del Governo in materia di lavoro e occupazione (Foti – FDI); sulle ...