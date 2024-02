Monreale | l’escavatore si ribalta | muore Carmelo Farnese

Leggi tutta la notizia su ilpalermo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tragedia a Pioppo, frazione di, dove questa mattina un uomo di 72 anni,, è morto dopo essere stato travolto dalmento del suo escavatore. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 10 nel terreno di proprietà della famiglia, situato lungo la strada statale 186 che da Pioppo conduce alla frazione di Sagana. Secondo una prima ricostruzione, il 72enne si trovava da solo intento ad eseguire alcuni lavori nel proprio appezzamento quando, per cause ancora da accertare, il mezzo su cui si trovava si è improvvisamenteto, schiacciandolo. L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno notatoriversato nel terreno e hanno capito immediatamente la gravità della situazione. In pochi minuti sul ...