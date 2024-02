Monologo di Giovanni Allevi a Sanremo | il testo integrale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Lunghissimi applausi, tutti in piedi all'Ariston perche è tornato ad esibirsi in pubblico dopo quasi due anni di stop a causa di un mieloma. L'artista ha raccontato la sua malattia, il dolore, la sofferenza, ma ha lanciato un messaggio di speranza, riscoprendo tutti i doni che ha avuto in questo tempo di malattia. Questo ildel: "All'improvviso mi è crollato tutto. Non suono più il pianoforte davanti ad un pubblico da quasi due anni. Nel mio ultimo concerto, alla Konzerthaus di Vienna, il dolore alla schiena era talmente forte che sull'applauso finale non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello. E non sapevo ancora di essere malato. Poi è arrivata la diagnosi, pesantissima. Ho guardato il soffitto con la sensazione di avere la febbre a 39 per un anno ...