Mondiali nuoto Doha 2024 | il programma di domani e dove vedere le gare in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 7 febbraio- Giovedì 8 febbraio sarà la settima giornata deidi, in Qatar. Giornata ricca di appuntamenti, con tanti italiani in gara nelle discipline di doppio e di squadra. Sveglia puntata già alle ore 7 per gli amanti della pallacon la sfida tra Singapore e Nuova Zelanda, fase a gironi femminile, che apre ildi giornata. I primi italiani li vedremo all'opera trenta minuti più tardi, quando prenderà il via la fase preliminare delartistico con illibero di squadra. Italia che sarà protagonista a livello di squadra anche alle ore 8:30 con la staffetta 4x1500 mista, dopo che Domenico Acerenza, in un finale al cardiopalma, ha conquistato il bronzo nella 5 chilometri e ...