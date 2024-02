Mondiali Doha 2024 | il programma di domani Orari 8 febbraio | dove vederli in tv | italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), giovedì 8, andrà in scena la settima giornata deidegli sport acquatici a(Qatar). Nuoto in corsia, nuoto in acque libere, nuoto artistico, pallanuoto, tuffi e tuffi dalle grandi altezze terranno banco fino al 18. Nel day-7 saranno il torneo di pallanuoto femminile, la danza in vasca, le gare dei tuffi e le 5 km del nuoto di fondo a regalare emozioni. Il tutto avrà inizio con la fase preliminare della routine free della squadra italiana nel nuoto artistico. Le azzurre testeranno il loro esercizio in vista della Finale del giorno successivo, in cui sarà fondamentale ottenere un bel piazzamento per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Indal trampolino tre metri ci saranno poi Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, ...