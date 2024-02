Mondiali di Tuffi | Bertocchi-Pellacani sono ottave nel sincro dei tre metri

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Doha, 7 febbraio 2024 – Arriva l’ottavo posto per Elenae Chiaraaidia Doha. Le Azzurre cedono lo scettro neldei trealle cinesi Chang Yeni e Chen Yani. Ma delineano una bella gara, guardando con fiducia alle prossime Olimpiadi di Parigi. Le parole di Elena(federnuoto.it). “Era la prima volta che gareggiavamo insieme dopo idi Fukuoka. Non è andata malissimo, anche se ovviamente qualcosa abbiamo sbagliato. La colpa si divide quando si gareggia nel: le giornate storte poscapitare a tutte. Dopo i, proprio in previsione delle Olimpiadi di Parigi, ci prepareremo ancora di più perchè ci saranno tante nazioni dello ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.26: Grandi favoriti, ovviamente, i cinesi Wang e Xie, grande battaglia per la medaglia di bronzo e per ... (oasport)

In Qatar ancora protagonisti nuoto artistico, tuffi, nuoto di fondo e pallanuoto femminile per una spedizione azzurra salita a 4 medaglie grazie all'oro di Giorgio Minisini ...La Cina piazza un'altra doppietta ai Mondiali di Doha. Wang Zongyuan conferma il titolo iridato vinto sei mesi fa a Fukuoka nell'individuale maschile dai tre metri, riuscendo anche a migliorare di qua ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.47. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la settima giornata di gare a Doha. Buona serata! 17.46. Oro per la Cina con Wa ...