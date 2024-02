Mondiali di nuoto Doha 2024 | gli italiani in gara l' 8 febbraio e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)(Qatar), 7- Finalmente l'Italia ha messo in carniere il primo oro aidi, in programma fino al 18: merito di Giorgio Minisini, che proprio nella coda della giornata trionfa (a sorpresa anche grazie al flop della Cina) nel solo libero maschile dopo essersi già assicurato l'argento nel solo tecnico maschile. Ancora prima, nelle prime ore del mattino, Domenico Acerenza aveva strappato il bronzo nella 5 km di fondo maschile, tinta di giallo e di polemiche per quanto riguarda Gregorio Paltrinieri. Il conteggio degli allori azzurri in Qatar sale quindi complessivamente a 4, metà dei quali frutto di unartistico che alle 7.30 (ora italiana, le 9.30 a) aprirà ...