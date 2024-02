Mondiali di nuoto artistico | Giorgio Minisini nella storia | medaglia d’oro nel solo libero

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Doha, 7 febbraio 2024 – Italsincrocon. L’atleta romano centra laneldella sesta giornata del Mondiale dia Doha con 211.8547 punti. Per gli azzurri è il primo titolo iridatospecialità. L’atleta romano conquista invece la decimamondiale personale, la prima d'oro per gli azzurri in Qatar e la diciassettesima italianadeidi sincro (4 ori, 8 argenti e 5 bronzi). "Sono felice e soddisfatto - commenta- Da questa esperienza ho capito che comunque devo lavorare ancora molto. Questa gara l'ho sofferta ...