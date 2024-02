Mondiali di Nuoto Artistico | Cerruti-Ruggiero volano nella finale del Duet Free

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Doha, 7 febbraio 2024 – Lindae Lucreziaconquistano ladelaidi. Le Azzurre scenderanno in acqua domani mattina 8 febbraio alle 12 italiane. Per loro è il penultimo impegno in competizione iridata: “Siamo moto soddisfatte – commenta Linda come riporta feder.it – Questo è l’esercizio più pesante che abbiamo portato. Il nostro obiettivo era di portare a casa tutto il coefficiente di difficoltà e ci siamo riuscite. Questo doppio lo abbiamo allenato poco, perché io ho iniziato ad allenarmi tre settimane prima del mondiale a causa di un infortunio e ad esser sincera prima di partire non riuscivo a tenere tutte le difficoltà. Ce l’ha fatta e sono molto contenta”. “Lo spirito è ...