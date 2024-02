Mondiali di nuoto | Acerenza è bronzo nella 5 km

Domenico Acerenza è medaglia di bronzo nella 5km di Nuoto di fondo ai Mondiali di Doha . Sulle acque qatariote arriva la terza medaglia per la ... (sportface)

Domenico Acerenza è medaglia di bronzo nella 5 chilometri di fondo ai Mondiali di nuoto in corso a Doha. Chiude quinto Gregorio Paltrinieri dopo essere stato a lungo in testa alla gara. Oro al ...MONDIALI 2024 - Splendido Mimmo Acerenza! L'Azzurro si mette al collo il bronzo della 5 km maschile a Doha. Greg Paltrinieri dominante, ma solo 5° al traguardo.I primi passi sulla sabbia di Dubai, quella del Mondiale. La Nazionale italiana di beach soccer dopo aver chiuso la prima fase di raduno in Oman ed essere arrivata negli Emirati Arabi Uniti nella gior ...