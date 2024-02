Mondiali di Biathlon BMW IBU 2024 | una copertura per tutti grazie ai membri dell’EBU

Leggi tutta la notizia su sportintv.eu

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Idi, che si svolgerà a Nové M?sto na Morav?, Repubblica Ceca, dal 7 al 18 febbraio, sarà trasmesso in diretta da almeno 20EBU. Anche altre emittenti tradizionali in tutto il mondo, tra cui Eurosport, Eurosport Asia, L’Equipe (Francia), Kazsport (Kazakistan) e CCTV (Cina), copriranno l’evento In totale, sono previste … L'articolo proviene da Sport in TV.