Monaco e Puppo sull’ascesa di Sinner | “Era solo questione di tempo Nato per essere fuoriclasse”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) È ovviamente la stella del tennis azzurro, in questo momento lo sport della racchetta si concentra ovviamente su Jannikin Italia. Esaltarlo non basta mai: dopo il trionfo agli Australian Open continuano a parlare dell’altoatesino a Tennismania, rubrica di OA Sport TV, Dariocon l’ospite Guido. La libertà di scegliere avuta dal fenomeno azzurro, come spiega: “Il passaggio che fa riferimento ai genitori di Jannik nel suo discorso dopo la vittoria agli Australian Open vuol significare che i genitori lo hanno responsabilizzato dandogli la possibilità di scelta. Non c’è stata intromissione dei genitori né con Jannik né con i tecnici. Lui ad 8 anni era già campione italiano nello sci, poi ha fatto fatica perché il fisico non era da sciatore, è troppo mingherlino. Lì ha fatto una scelta facile, ...