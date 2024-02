Moma – Roma

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)Via di San Basilio, 42/43 – 00187Telefono: 06/42011798 Sito Internet: ristorante.it Tipologia: tradizionale / rivisitata Prezzi: antipasti 20/24€, primi 20/24€, secondi 39/42€, dessert 16/18€, menù degustazione 110€ Chiusura: Sabato a pranzo, Domenica OFFERTAè un locale poliedrico con varie anime, la cui offerta serale da noi provata è rivolta principalmente ad una clientela turistica, prevalentemente internazionale e con profilo economico medio-alto. Nonostante queste premesse, la proposta di cucina si fa apprezzare per una serie di fattori positivi che garantiscono un’esperienza di grande piacevolezza complessiva: sapori netti, accostamenti equilibrati, estetica gradevole, nitidezza di intenti, spunti creativi non fini a sé stessi ma a servizio della valorizzazione delle ottime materie ...

