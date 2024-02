Mo | proteste davanti ufficio Unrwa in Cisgiordania contro tagli finanziamenti

Secondo Piano News non riceve finanziamenti pubblici come i grandi e piccoli media mainstream sovvenzionati a pioggia dallo Stato. Pertanto chiediamo ai nostri lettori un contributo libero che può per ...La proposta sui pesticidi era già stata rigettata dal Parlamento europeo ed era in stallo nei negoziati tra i governi al Parlamento europeo, ma l’annuncio è simbolico, in considerazione delle recenti ..."Chiedo solo giustizia". L'ex portuale Stefano Puzzer, leader del movimento No green pass prima a Trieste e poi a livello nazionale, lo ha scritto su un cartello in cui lui fa da uomo-sandwich manifes ...