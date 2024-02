Mo | Hamas chiede a cinque paesi e all' Onu di garantire accordo di tregua

Le notizie di domenica 4 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Bombardieri partiti dagli Usa attaccano basi filo-iraniane in ... (corriere)

Elena Basile contro Liliana Segre: «Possibile che lei pensa solo ai bambini ebrei e non a quelli palestinesi». Il figlio della senatrice a vita annuncia querela.Guerra in Medio Oriente. Il Qatar ha annunciato di aver ricevuto 'una risposta positivà da parte di Hamas sull'intesa per gli ostaggi israeliani a Gaza. Ma la fazione islamica ...Un “cessate il fuoco” di 135 giorni diviso in tre fasi, da 45 giorni ciascuna. È la proposta avanzata da Hamas per l'intesa con Israele sugli ostaggi, dopo il primo passo di Qatar ed Egitto. La prima ...