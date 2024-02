Mo | Blinken in Israele | vedrà Netanyahu per focus su ostaggi pace e sicurezza

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tel Aviv, 7 feb. (Adnkronos) – Il Segretario di Stato americano Antonyincontrerà oggi inil primo ministro israeliano Benjamine il presidente Isaac Herzog ”per discutere degli sforzi volti a garantire il rilascio degliin mano di Hamas e dell’importanza di garantiresia per israeliani sia per palestinesi”. Lo ha scritto in un tweet il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller. L'articolo CalcioWeb.

Hamas ha accettato la proposta di accordo con Israele per una tregua nei combattimenti a Gaza in cambio della progressiva liberazione degli ostaggi ... (open.online)

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato ... (notizie)

Ho letto la lettera a Biden degli 800 diplomatici americani ed europei contro il suo appoggio ai crimini di guerra israeliani. È un durissimo J’accuse. ...Read more ...Hamas apre sugli ostaggi ma per Netanyahu frena. Intanto gli houthi hanno attaccato con sei missili 2 navi cargo nel Mar Rosso ...A Sanremo in testa la “Pazza” Loredana Bertè MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024 Clamoroso Volte in cui Caroline Kostner è caduta...(Fonte: Cronache Agenzia Giornalistica - News archiviata in #TeleradioNews ...