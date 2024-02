Missili russi su Kiev | Borrell si rinchiude nel rifugio

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Laa ha attaccato questa mattina presto la capitale ucraina con deinel bel mezzo della visita dell’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri, Josep. Black out nella capitale ucraina

Roma, 6 febbraio 2024 - Ancora notizie terribili arrivano dalla Guerra in Ucraina : un bambino di due mesi è morto in seguito ad un attacco ... (quotidiano)

Guerra in Ucraina, notizie di oggi 7 febbraio. Un ampio attacco missilistico è stato lanciato questa mattina in diverse ondate dall'esercito russo sull'Ucraina, anche sulla ...L’Alto rappresentate dell’Unione europea agli Affari esteri è in Ucraina per incontrare il presidente Zelensky ...Le forze russe hanno lanciato nella notte 15 droni kamikaze del tipo Shahed-136/131 sull'Ucraina, 12 dei quali sono stati abbattuti dalle difese aeree di Kiev: lo hanno reso noto le Forze Armate ...