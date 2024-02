Missile russo verso Polonia | volano F-16

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) 11.07 Per i massicci attacchi russi che nella notte e nelle prime ore della mattina hanno investito l'Ucraina, Varsavia ha attivato la propria difesa aerea, per unil confine polacco. Ilè arrivato a 20 km dal confine, per poi virare di 180° e dirigersila regione ucraina di Leopoli. Dal territorio polacco sono decollati 3 F-16, pronti a intercettare il. Attivate tutte le procedure, spiega Varsavia, poi "per il ridotto livello di minaccia ,le operazioni di aerei polacchi e alleati sono state interrotte"