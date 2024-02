Missile russo verso la Polonia | decollano i caccia di Varsavia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Durante gli attacchi all’Ucraina unè volatola. A 20 chilometri dal confine ha virato la direzione e si è direttoLeopoli. Laha allora attivato il suo protocollo di difesa aereo. Tre F-16 polacchi sono decollati per intercettare il. Le autorità dihanno fatto sapere che la «leadership della Repubblica dimonitora costantemente la situazione». In una nota si legge che «mettiamo in guardia contro l’attivazione dell’aviazione polacca e alleata, che potrebbe essere associata a un aumento dell’attività soprattutto nella regione sud-orientale del paese». Leggi anche: Zelensky al Tg1: «Se l’Occidente smette di sostenerci Putin attaccherà l’Europa, cambierà il mondo» ...