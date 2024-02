“Mio cugino si è abbonato al mio profilo OnlyFans | la sua fidanzata lo ha scoperto e non sono stata invitata al matrimonio” | il racconto sul Daily Mail

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Apre, suosi abbona, la futura sposa lo scopre e la creator non vieneal. E se ‘i panni sporchi si lavano in famiglia’, questo pare proprio non essere il caso. La storia ha fatto molto scalpore ed èripresa dal. La protagonista ha spiegato di esserecostretta ad aprire unsulla piattaforma per adulti “perché mi servivano soldi. Non sapevo come pagare la caparra di una casa e ho deciso di aprire l’account”, ha riportato la tebritannica. L’invito di partecipazione alle nozze, con tanto di luogo ed orario, era stato recapitato a tutta la famiglia. Nessun escluso dunque, se non la creator. Insospettita dalla situazione, la donna ha voluto avere chiara ...