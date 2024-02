Milano | sversamento di sostanze chimiche in ex tintoria | residenti invitati a non uscire2

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) (Adnkronos) - Secondo i primi accertamenti, sarebbe stata confermata la miscelazione di due o più, al momento in fase di analisi, avvenuta in modo improprio da parte di ignoti. L'area è dismessa e adiacente ad abitazioni. Aiè stato consigliato di mantenere i serramenti chiusi. Secondo gli esperti dei vigili del fuoco, non vi sarebbero pericoli per la pubblica incolumità, fatta eccezione per disturbi olfattivi. Al momento sono in corso operazioni di abbattimento con veli d'acqua da parte del personale Nbcr Vigili del fuoco.