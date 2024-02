Milano | sversamento di sostanze chimiche in ex tintoria | residenti invitati a non uscire**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Milano, 7 feb. (Adnkronos) – I vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo all'interno di una exa seguito dellodi alcuni fusti contenentifra cui ammoniaca, acido muriatico e acqua ossigenata, in via Gratosoglio, all'angolo con via Costantino Baroni. La diffusione dei vapori ha creato una nube rendendo l'aria nella zona particolarmente irrespirabile. I vigili del fuoco sono presenti sul posto con cinque mezzi fra cui il nucleo Nbcr e stanno cercando di abbassare il livello di diffusione delle. Precauzionalmente, spiegano i pompieri, è stato inibito agli abitanti della zona di uscire dalle proprie abitazioni. Per questo motivo è stata attivata anche l'Arpa per constatare il livello di saturazione dell'aria. Sul posto anche la polizia di Stato e la polizia locale