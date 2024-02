Milano | ragazzo di 20 anni accoltellato più volte in zona San Siro | è in condizioni critiche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Undi 20è statoper strada mercoledì pomeriggio in via Gigante Giacinto, nel quartiere Sandi. Non è chiara al momento la dinamica dell’aggressione, né chi sia il responsabile, ma alla vittima sono stati inferti diversi fendenti all’addome. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, coordinate dall’Agenzia regione di emergenza urgenza. All’arrivo dei soccorritori il giovane è sembrate immediatamente in, dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo. I carabinieri della Compagnia distanno indagando per identificare il responsabile. È il secondo giovane, in poche ore, che finisce all’ospedale per ferite da arma bianca. Soltanto ...