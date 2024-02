Milano | presa la banda di cubani che seguiva e derubava i clienti di ristoranti e negozi Ecco come agivano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)– Le loro vittime preferite erano le persone intente a fare shopping o cenare lungo corso di Porta Ticinese.indaffarati in altre attività e dunque non troppo attenti a giacche e borse, nel mirino di tre, irregolari in Italia e già con precedenti di polizia, che sono stati arrestati nei giorni scorsi dalla polizia di Stato in piazza Sant’Eustorgio per furto aggravato in concorso. Gli agenti della Squadra Mobile milanese, mentre erano in servizio per il contrasto ai reati predatori disposti nelle maggiori arterie cittadine di shopping, verso le 19 di sabato 3 febbraio hanno notato i tre che, con fare sospetto, guardavano con attenzione eno le persone intente a fare shopping e a cenare lungo corso di Porta Ticinese. La donna e il 32enne camminavano a fianco mantenendosi in contatto ...