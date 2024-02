Milano | no a bimbi con due mamme | chi pensa al bene delle famiglie?

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nuovo cambio di rotta per quanto riguarda i figlicoppie omogenitoriali: idi una coppia formata da due donne, concepiti all’estero con fecondazione assistita, non potranno essere riconosciuti come figli di entrambe. Lo ha deciso la Corte d’Appello civile di, la quale nelle ultime ore ha ordinato la rimozione della madre intenzionale (non biologica) dall’atto di riconoscimento del figlio di due. La Corte, presidiata da Fabio Laurenzi, con a latere Alessandra Arceri e Maria Vicidomini, ha però riconosciuto che “la materia richiede l’intervento del legislatore, unico soggetto capace di un articolato disegno normativo idoneo a declinare in modo corretto i diritti dei soggetti coinvolti e a realizzare il bilanciamento di diritti di rango costituzionale che non devono venire a trovarsi in conflitto ...