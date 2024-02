Milano | associazioni e operatori sostengono psicologhe Pifferi | ' salvano vite'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 7 feb. (Adnkronos) -, volontari,e realtà legate al carcere hanno scritto una lettera, indirizzata alla procuratrice della corte d'appello diFrancesca Nanni e alla presidente del tribunale della Sorveglianza Giovanna Di Rosa, per esprimere la propria "preoccupazione" per l'indagine che riguarda le duedi San Vittore indagate per essersi occupate dell'imputata Alessia, dietro le sbarre con l'accusa di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di soli 18 mesi. "Ci preoccupa che chi dedica con fatica la propria professionalità per realizzare il mandato che la legge attribuisce al carcere, venga colpito nell'esercizio del proprio lavoro. Stupisce che in Italia nel 2023 si sono tolte la vita in carcere 69 persone e l'anno precedente 84, come ignorare questi drammatici numeri e sottovalutare l'importanza dell'attività di prevenzione suicidaria, chee psicologi svolgono quotidianamente nei confronti di tanti detenuti? Senza il loro apporto questi numeri sarebbero tragicamente più alti: lee gli psicologi in carcere" si legge nella missiva che conta un centinaio di adesioni. La condivisione di informazioni relative alla salute mentale delle persone detenute, da parte deglisanitari del carcere nei confronti dell'autorità giudiziaria, "non è da penalizzare, ma da incentivare, soprattutto prima che venga emessa la sentenza dal giudice competente, affinché questi ne possa tenere conto ed, eventualmente, disporre gli opportuni accertamenti, necessari a un pronunciamento equo" spiegano gli esperti disponibili a un confronto. "Ci preoccupa la modalità con cui si sono attuate le perquisizioni disposte nei confronti delle due operatrici sanitarie. Perché coinvolgere in modo diretto le famiglie? Perché impiegare una quantità così ingente di personale e di mezzi delle forze dell'ordine? Perché condurre e trattenere le operatrici in carcere per gli accertamenti sotto gli sguardi degli altrie delle persone detenute? Perché effettuare la perquisizione degli uffici sanitari durante l'orario di lavoro e sotto lo sguardo della popolazione detenuta? Non sappiamo dare risposta a queste domande, ma possiamo assicurare che quanto descritto ha come risultato l'intimidazione di tutti glie rischia di intaccare la fiducia nel loro operato da parte delle persone detenute e dell'opinione pubblica".