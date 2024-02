Milano | al Sistina Chapiteau arriva ' Matilda' | musical targato Massimo Romeo Piparo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 7 feb. (Adnkronos) - Dopo il successo riscosso al Teatrodi Roma,',firmato. Lo show sarà in scena aldal prossimo giovedì 15 febbraio. Basato sull'omonimo romanzo di Roald Dahl, tra i libri più amati da tre generazioni, divenuto esilarante film grazie a Danny De Vito e ora consacrato su Netflix nella versione, "" incanterà gli spettatori di tutte le età. Al centro del racconto una ragazzina dall'intelligenza vivace dotata di super poteri. La sua passione per la lettura e per i libri la distraggono da una vita fatta di soprusi e angherie e, coltivando storie e racconti, incontrerà sul suo cammino due donne preziose, una maestra e una libraia. Saranno proprio loro a 'salvarla', facendosi salvare a loro volta, da una triste rassegnazione. Sul palco Luca Ward, attore tra i più amati in Italia, e già protagonista di alcuni successi firmatial, per la prima volta in un ruolo 'en travesti': vestirà i panni della Signorina Trinciabue, la terribile preside della scuola frequentata da, una donna arcigna e cattiva che terrorizza studenti e insegnanti. Accanto a lui i The Pozzolis Family (Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli) nei panni dei cinici e goffi genitori di, Giulia Fabbri (applauditissima Mary Poppins della versione italiana del capolavoro Disney) nel ruolo della maestra Dolcemiele e un cast di giovanissimi talenti. La direzionee è del Maestro Emanuele Friello e l'orchestra dal vivo è diretta da Federico Zylka.