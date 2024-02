Milan | Stellini vice di Conte | “Antonio ha voglia di tornare ad allenare”

Stellini: «Conte ha voglia di tornare, vuole un lavoro che lo stimoli come in passato. Deciderà lui quando tornare» Sport Mediaset rilancia le parole di Cristian Stellini, storico vice di Antonio Cont ...Andrea Colpani, centrocampista offensivo del Monza, ha parlato ai giornalisti presenti al Premio Amico dei Bambini a Milano. Di seguito il suo intervento: "Palladino mi sprona sempre ogni ...La Juventus Next Gen sta proseguendo la preparazione in vista del match contro la Torres. I ragazzi di Brambilla vogliono dare seguito alle belle vittorie contro Spal e Ancona.