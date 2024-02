Milan | rimpianto Brahim Diaz?

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Come riporta AS, l’attaccante spagnolo exstarebbe per cambiare marchio con un accordo lucrativo che potenzierà...

Massimo Mauro , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all' Errore commesso da Theo Hernandez in Milan-Bologna (pianetamilan)

La cura Gasperini funziona ecco me. A Bergamo si sta vedendo un nuovo Charles De Ketelaere , quello che si era messo in mostra con numeri ... (calciomercato)

Milan , che rimpianto non poter partecipare al Mondiale per club : si gioca nell’America del patron rossonero Gerry Cardinale… Il Milan di Stefano ... (dailymilan)

Come riporta AS, l`attaccante spagnolo ex Milan Brahim Diaz starebbe per cambiare marchio con un accordo lucrativo che potenzierà il suo status. Infatti si legge.Il Milan sta correndo a ritmo scudetto ma ha accelerato da poco e si trova a inseguire: l’Inter ha 8 punti di vantaggio e un turno da recuperare. La Juve a più 4 può essere ripresa con un ulteriore sc ...Il rimpianto Zerbin, la sorpresa Brescianini, la scommessa Vural, la maledizione degli infortuni e il rammarico per le mancate cessioni di Caso, Baez e Bidaoui. «Tanto ci saluteremo a ...