Milan | Okafor | “Scudetto? Siamo forti | abbiamo qualità Vedremo di gara in gara”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) “Penso che i primi sei mesi di stagione siano stati molto buoni. Sono stato infortunato ma ora sto bene e non vedo l’ora di giocare. Penso di poter definire la mia stagione buona, positiva. Ho segnato dei gol ma devo guardare avanti, allenarmi ancora più duramente per poi vedere in futuro cosa accadrà”. Parole di Noah, attaccante del, in occasione della presentazione della quarta maglia del club rossonero. “La corsa, questa squadra ha legiuste, ma dobbiamo vedere partita dopo partita. Le voci su Sesko? Lo conosco molto bene ma al momento è un giocatore del Lipsia”, ha aggiunto. SportFace.

