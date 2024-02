Milan | Okafor | “Finora sono stato sfortunato! Su Sesko dico questo…”

In occasione dell'evento organizzato dal Milan , per il lancio della quarta maglia in collaborazione con Puma e PLEASURES, l'attaccante... (calciomercato)

In occasione dell`evento organizzato dal Milan, per il lancio della quarta maglia in collaborazione con Puma e PLEASURES, l`attaccante rossonero Noah Okafor è.L’attaccante del Milan, Noah Okafor, ha risposto così in merito all’interesse dei rossoneri per Benjamin Sesko per l’attacco del futuro Non è un segreto che Benjamin Sesko sia tra i profili maggiormen ...I rossoneri hanno presentato il "Fourth Kit 2023/24", la quarta divisa da indossare in questa stagione.