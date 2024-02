Milan-Napoli | Mazzarri si copre | escluso un co-titolare | ecco chi gioca

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)sta valutando un nuovo cambio di formazione per il big match di domenica: le ultime news Iltornerà in campo domenica sera. Dopo il pareggio a reti bianche contro la Lazio e la vittoria in extremis contro il Verona, gli azzurri sono attesi da un big match.. L’avversaria delsarà ildi Pioli, a San Siro. Per gli azzurri si tratta di un’occasione importante per guadagnare punti ed avvicinarsi sempre più alla top four, valida per l’accesso alla prossima Champions League, che in ogni caso rimane la priorità del. Sarà anche l’occasione per vedere nuovamente all’opera i nuovi acquisti dell’ultimo calciomercato invernale Ngonge, Mazzocchi, Dendoncker e Traorè. Contro il Veronaè tornato ad utilizzare ...