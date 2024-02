Milan-Napoli | Bennacer titolare dopo la Coppa d’Africa

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ismaelè tornato dallae dovrebbe essere in campo dal 1° minuto per la sfida tra. Per la sfida … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Milan , contro il Napoli è arrivato il primo gol in Champions League per Ismael Bennacer. Gli azzurri porta no bene all’algerino… Il Milan di Stefano ... (dailymilan)

Fumata nerissima e niente trasferimento al Napoli, la decisione è definitiva: spunta il retroscena alquanto scottante, ecco cosa è successo ...Sia l’inglese, caduto contro la Salernitana all’Arechi sia il jolly francese, out da Napoli-Milan di fine ottobre, hanno come obiettivo quello di vedere il semaforo verde per il rientro in gruppo ...Dopo Fiorentina e Milan avanzano alle semifinali di Coppa Italia Femminile altre due big del nostro campionato come Juventus e Roma. Se il passaggio del turno delle bianconere era poco più ...