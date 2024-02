Milan-Napoli | arbitrerà Doveri | ecco chi ci sarà al VAR | Serie A News

Roma, 7 feb. - (Adnkronos) - Marco Guida è l'arbitro designato per Roma-Inter , big match della 24esima giornata di Serie A, in programma sabato ... (liberoquotidiano)

Si avvicina l’inizio della 24ª giornata del campionato di Serie A. Il turno prende il via con la sfida tra Salernitana e Empoli, in campo venerdì. ... (calcioweb.eu)

Aurelio De Laurentiis risponde alle domande dei giornalisti presso il centro sportivo di Castel Volturno Così il Patron azzurro: “Com’è andata la storia Vi ho detto dopo il Monza che la responsabilit ...Come riporta AS, l`attaccante spagnolo ex Milan Brahim Diaz starebbe per cambiare marchio con un accordo lucrativo che potenzierà il suo status. Infatti si legge.Il presidente del Napoli: "Dopo gennaio e febbraio un calo, a Spalletti ho spiegato chi remava contro il club" ...