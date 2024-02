Milan | la Top 11 di Ricardo Kakà è senza Messi Ma non solo…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La leggenda delha scelto la sua personale Top 11 di giocatori con cui e contro cui ha giocato: fuorie non solo Ilè un club dalla storia lunga e ricca di successi e tra i tanti giocatori che hanno vestito la maglia rossoneraè di certo uno di quelli che ha lasciato di più il segno nel cuore dei tifosi. Intervistato da AS il fantasista brasiliano ha stilato la lista con i migliori 11 giocatori con cui e contro cui ha giocato. In porta Dida, con Cafù, Maldini, Nesta e Roberto Carlos a comporre la difesa. A centrocampo Iniesta, Pirlo e Zidane mentre in attacco spazio a Ronaldinho, Ronaldo il Fenomeno e Cristiano Ronaldo. Presenti quindi ben 7 giocatori del, squadra più rappresentata in questa speciale Top 11. Escluso a sorpresa ...