Milan | Juve | ma anche il Napoli | il futuro di Conte è nelle parole del vice Stellini

E’ la settimana che ci porta alla sfida contro il Napoli, in altri tempi avremmo detto una grande sfida, quest’anno non esattamente... (calciomercato)

Thiago Motta , allenatore del Bologna, è conteso da Milan e Juventus per la prossima stagione. Per schemi e modulo, è stile da Diavolo (pianetamilan)

E’ iniziata una fase importantissima per la stagione in Serie A e sono tre le squadre in corsa per la vittoria dello scudetto : Inter , Juve ntus e ... (calcioweb.eu)

Squadra a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento in preparazione del prossimo turno di campionato che vedrà il Milan affrontare il Napoli - domenica 11 febbraio a ...L’Inter pianifica già la prossima stagione, con i colpi Zielinski e Taremi sempre più vicini. Franco Ordine commenta così le strategie future dei nerazzurri, della Juventus e del Milan ...Rinnovo Maignan, scoppia la grana in casa Milan Il portiere francese del Milan non sta vivendo un momento semplice. Contro il Frosinone ha commesso un grave errore sul gol di Mazzitelli e anche la que ...