Milan | il Rennes manda un messaggio | 6-1 in Coppa e inizio di 2024 perfetto

Da ieri i Biglietti per il settore ospiti per Rennes-Milan , ritorno dei playoff di Europa League, sono in vendita libera. Info e prezzi (pianetamilan)

La squadra rossonera guidata dal tecnico Stefano Pioli è stata chiamata in causa da un Presidente di Serie A.Assente Reijnders: diffidato, è stato ammonito nel match contro i ciociari. Chukwueze è ancora impegnato in Coppa d'Africa con la Nigeria. Anche Osimhen salta la sfida di domenica sera ...Domenica sera contro il Napoli a San Siro, il tecnico del Milan Stefano Pioli taglierà il traguardo delle ...in Europa League a cominciare dalla prossima sfida ai play off col Rennes. Poi, più avanti ...