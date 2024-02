Milan | il Napoli porta bene a Ismael Bennacer Il motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), contro ilè arrivato il primo gol in Champions League per. Gli azzurrinoall’algerino… Ildi Stefano Pioli si sta preparando per la prossima sfida di campionato. Nel mirino c’è ildi Walter Mazzarri rivitalizzato dopo il successo interno contro l’Hellas Verona. La sfida è in programma a San Siro domenica 11 febbraio alle 20.45. Il gruppo rossonero è reduce dalla vittoria in rimonta ottenuta al Benito Stirpe contro il Frosinone nel turno precedente di campionato. In regia Pioli dovrà affidarsi dal 1? aper la squalifica di Tijjani Reijnders, arrivato alla quinta ammonizione dopo il cartellino giallo ricevuto nella sfida contro i ciociari. Sarà dunque ...